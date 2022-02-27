Китайское посольство в Москве 26 февраля на своей странице в Twitter призвало не забывать, что настоящей угрозой для мира являются США

Китай признал обеспокоенности России в сфере безопасности © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

К нему был приложен список стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В нем представлено более 20 государств. Речь идет о Корее, Китае, Гватемале, Индонезии, Кубе, Конго, Лаосе, Вьетнаме, Гренаде, Ливии, Камбодже, Ливане, Никарагуа, Сальвадоре, Иране, Панаме, Ираке, Кувейте, Сомали, Боснии, Судане, Афганистане, Югославии, Йемене, Пакистане, Сирии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На днях министерство иностранных дел КНР прокомментировало ситуацию вокруг Украины. В китайском ведомстве выступили за уважение суверенитета всех стран, а также призвали все стороны конфликта не допустить выхода кризиса из-под контроля.