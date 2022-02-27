«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в посте.
К нему был приложен список стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В нем представлено более 20 государств. Речь идет о Корее, Китае, Гватемале, Индонезии, Кубе, Конго, Лаосе, Вьетнаме, Гренаде, Ливии, Камбодже, Ливане, Никарагуа, Сальвадоре, Иране, Панаме, Ираке, Кувейте, Сомали, Боснии, Судане, Афганистане, Югославии, Йемене, Пакистане, Сирии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На днях министерство иностранных дел КНР прокомментировало ситуацию вокруг Украины. В китайском ведомстве выступили за уважение суверенитета всех стран, а также призвали все стороны конфликта не допустить выхода кризиса из-под контроля.