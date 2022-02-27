Как заявили в ведомстве, под контроль российских военных также перешли город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.
В свою очередь группировки войск Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли населенные пункты Смоляниново, Новоахтырка и Станично-Луганское.
Военные Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над Павлополем и Пищевиком.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.