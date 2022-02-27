Подразделения Вооруженных сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом 27 февраля сообщил журналистам официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

Минобороны: вокруг спецоперации РФ много фейков © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В свою очередь группировки войск Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке ВС России взяли населенные пункты Смоляниново, Новоахтырка и Станично-Луганское.

Военные Донецкой народной республики (ДНР) установили контроль над Павлополем и Пищевиком.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.