«Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые», — сказал Трамп.
По оценке бывшего президента США, Путин принял решение о проведении спецоперации в отношении Украины после того, как увидел «жалкий уход» войск США из Афганистана.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.