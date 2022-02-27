Бывший президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер, трансляцию вел телеканал Newsmax

Трамп: Признание Россией ЛДНР - это гениальный ход © REUTERS, Jim Bourg

По оценке бывшего президента США, Путин принял решение о проведении спецоперации в отношении Украины после того, как увидел «жалкий уход» войск США из Афганистана.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.