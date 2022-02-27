Австралия будет посылать Украине летальное оружие. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает 27 февраля газета Sydney Morning Herald

Австралия ввела санкции против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Премьер пообещал также усилить гуманитарную помощь стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. Власти Германии решили отправить на Украину 1 тысячу противотанковых ракет и 500 «Стингеров». При этом до начала спецоперации Берлин выступал против поставок Киеву вооружений. 26 февраля о решении поставить Украине дополнительную военную технику объявила Франция.