«Мы уже оказываем значительную поддержку, посылая средства нелетальной помощи, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности, США и Соединенное Королевство. Мы будем работать через эти каналы», — сказал Моррисон.
Премьер пообещал также усилить гуманитарную помощь стране.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Несколько стран объявили о поставках оружия Киеву. Власти Германии решили отправить на Украину 1 тысячу противотанковых ракет и 500 «Стингеров». При этом до начала спецоперации Берлин выступал против поставок Киеву вооружений. 26 февраля о решении поставить Украине дополнительную военную технику объявила Франция.