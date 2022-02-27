«26 февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», — заявили в Народной милиции.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, пожар в Ровеньках произошел после применения войсками Украины тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У».
Накануне в указанном городе произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти изначально не исключали возможность ракетной атаки. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК. После первого взрыва на нефтебазе последовал второй. По данным представительства, в результате обстрела загорелось 200 тонн дизельного топлива.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.