Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки 26 февраля произошел в результате ракетного удара украинских военных. Об этом сообщила Народная Милиция Луганской Народной Республики (ЛНР)

Украинская армия обстреляла ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По данным представительства ЛНР в СЦКК, пожар в Ровеньках произошел после применения войсками Украины тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У».

Накануне в указанном городе произошел взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти изначально не исключали возможность ракетной атаки. При взрыве есть пострадавшие, их число и состояние уточняется, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК. После первого взрыва на нефтебазе последовал второй. По данным представительства, в результате обстрела загорелось 200 тонн дизельного топлива.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.