«Здесь не зазорно во благо своей страны сложить оружие. Идите по домам. Необязательно сейчас брать флаг, поднимать и переходить на нашу сторону», — сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.
По его словам, украинским военным не стоит позволять националистам размещать вооружения в жилых кварталах.
«Сегодня, когда вы доигрались, смысл вам еще играть? Если вы стоите за свое отечество, за свой народ, для чего вы его тогда подставляете, для чего вы тогда позволяете национальным батальонам выставлять артиллерию в жилом квартале?» — отметил ополченец.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.