Командир ополченцев, герой Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба призвал украинских военных сложить оружие и расходиться по домам, передает 27 февраля РИА Новости

Украинская армия обстреляла ДНР и ЛНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По его словам, украинским военным не стоит позволять националистам размещать вооружения в жилых кварталах.

«Сегодня, когда вы доигрались, смысл вам еще играть? Если вы стоите за свое отечество, за свой народ, для чего вы его тогда подставляете, для чего вы тогда позволяете национальным батальонам выставлять артиллерию в жилом квартале?» — отметил ополченец.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.