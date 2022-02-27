Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием, пишут 27 февраля СМИ

Facebook запретил рекламу российским государственным СМИ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ранее о запрете рекламы и монетизации государственным СМИ РФ информировала компания Meta, которой принадлежит Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.