Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готово исполнить решение европейских стран о санкциях против отдельных российских банков после соответствующего "правового распоряжения", передает телеканал NBC со ссылкой на заявление организации

Ранее пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции, будут исключены из SWIFT.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — говорится в заявлении SWIFT.

Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия. Помимо отключения банков от SWIFT, западные страны решили ограничить возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Также будет ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции. Эксперт пояснил, как санкции США против Цетробанка РФ могут разрушить мировую финсистему © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций. Правительство также занимется разработкой ответных мер, но детали пока не известны.