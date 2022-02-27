Вооруженные силы Украины открыли огонь по окраине Горловки (ДНР). Также украинская армия обстреляла населенные пункты ЛНР. Об этом 27 февраля сообщают пресс-службы Народной милиции республик Донецка и Луганска

Россия снова наступает. Итоги 26 февраля на Украине © Открытые источники

Территорию ЛНР обстреляли 10 раз. Под ударом оказалось 8 прифронтовых поселков. Более 150 домов осталось без газа.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Накануне под контроль ополченцев перешли населенные пункты Станица Луганская и Счастье.