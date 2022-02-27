В воскресенье, 27 февраля по инициативе США и Албании пройдет заседание Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации на Украине, сообщает организация

Ожидается, что цель заседания — назначение чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с событиями на Украине. Как пишет РИА Новости, США и Албания хотят принятия Совбезом процедурного решения о созыве спецсессии. В случае процедурного голосования право вето не требуется, решение принимается 9 голосами из 15 членов СБ.

ООН: Украину покинули более 150 тысяч беженцев © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Заседание Генассамблеи может быть назначено на предстоящий понедельник, 28 февраля.

В пятницу, 25 февраля РФ наложило вето на резолюцию США и Албании с требованием к России прекратить спецоперацию на Украине. Соединенные Штаты заявили, что будут поднимать этот вопрос на Генеральной ассамблее.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.