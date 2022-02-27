МИД Японии считает, что возможные испытания Корейской Народно-Демократической Республикой ракет 27 февраля может быть связано с событиями на Украине. Это следует из выступления министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси в эфире телеканала NHK

Ранее в этот же день береговая охрана Япония заявила, что Северная Корея произвела пуск ракеты. Украина грозит миру новым Чернобылем © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

«Мы не раз говорили о том, что ситуация на Украине может оказывать влияние не только на Европу, но и на весь мир в целом, в частности, на восточно-азиатский и индо-тихоокеанский регионы. Мы неоднократно заявляли об этом в рамках заседаний стран "Большой семерки". Мы пока не анализировали, связан ли этот ракетный пуск (с событиями на Украине — ред.) и каковы их (КНДР — ред.) намерения, но мне вновь напоминают, что мы должны быть готовы к таким ситуациям», — сказал глава японского внешнеполитического ведомства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.