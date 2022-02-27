Ранее Кива раскритиковал власти Украины, призвал Зеленского уйти в отставку и пригрозил ему ответственностью. Бойко счел, что его однопартиец занимается провокациями и пытается сорвать мирное урегулирование ситуации в стране. Он инициировал исключение Кивы из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде.
«Понимаю: не всем нравится моя принципиальная позиция по отношению к президенту Зеленскому, который довел своей безграмотной политикой Украину к войне, и поэтому, по моему мнению, должен немедленно уйти в отставку», — написал Кива.
Он добавил, что Зеленский «болтовней прикрывает свое воровство» и не хочет мира для Украины. Депутат подчеркнул, что поддерживает идею мирных переговоров, однако вести их с украинской стороны должны те, кто действительно хочет мира своей стране.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.