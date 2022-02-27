Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко выступил с инициативой исключить из парламентской фракции депутата Илью Киву, который ранее призывал к отставке президента Владимира Зеленского. Вечером 26 февраля Кива прокомментировал эту ситуацию в своем Telegram-канале

Ранее Кива раскритиковал власти Украины, призвал Зеленского уйти в отставку и пригрозил ему ответственностью. Бойко счел, что его однопартиец занимается провокациями и пытается сорвать мирное урегулирование ситуации в стране. Он инициировал исключение Кивы из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Украина может распасться из-за геноцида русских - Кива © Facebook, Илья Кива

«Понимаю: не всем нравится моя принципиальная позиция по отношению к президенту Зеленскому, который довел своей безграмотной политикой Украину к войне, и поэтому, по моему мнению, должен немедленно уйти в отставку», — написал Кива.

Он добавил, что Зеленский «болтовней прикрывает свое воровство» и не хочет мира для Украины. Депутат подчеркнул, что поддерживает идею мирных переговоров, однако вести их с украинской стороны должны те, кто действительно хочет мира своей стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.