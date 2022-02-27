Соединенные Штаты ожидают, что после замораживания активов Центробанка РФ рубль лишится поддержки регулятора и сорвется в «свободное падение». Такое заявление на брифинге 27 февраля сделал высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости

От собственного бессилия! Лошкарёв о санкциях против России © скриншот видео Украина.ру Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит меры против активов Центробанка РФ, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Такие решения будут согласовываться с США.

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал представитель Белого дома.

Он добавил, что в течение ближайших дней США доработают и другие санкции против Центрального банка России.

Ранее президент США Джо Байден назвал масштабные санкции против России альтернативой третьей мировой войне.

Российское руководство заявляло, что готово к западным санкциям и разрабатывает ответные меры.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.