Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит меры против активов Центробанка РФ, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Ее слова 27 февраля приводит Интерфакс

«Мы собирается парализовать активы российского ЦБ», — заявила она.

По ее словам, речь так же идет о том, чтобы отключить ряд российских банков от международной системы финансовых платежей SWIFT, чтобы затруднить для РФ импорт и экспорт.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз «запретит российским олигархам использовать свои финансы на наших рынках».

Эти действия, отметила она, будут скоординированы с США и Канадой.

Медведев высказался о санкциях ЕС и приостановке членства России в Совете Европы © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк Джо Байден назвал масштабные санкции против России альтернативой третьей мировой войне.

Российское руководство заявляло, что готово к западным санкциям и разрабатывает ответные меры.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Глава украинского государства Владимир Зеленский не раз призывал Запад активнее выступить на стороне Украины, однако в Соединенных Штатах подчеркнули, что не собираются вмешиваться в конфликт.