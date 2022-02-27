«Мы собирается парализовать активы российского ЦБ», — заявила она.
По ее словам, речь так же идет о том, чтобы отключить ряд российских банков от международной системы финансовых платежей SWIFT, чтобы затруднить для РФ импорт и экспорт.
Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз «запретит российским олигархам использовать свои финансы на наших рынках».
Эти действия, отметила она, будут скоординированы с США и Канадой.
Ранее президент США Джо Байден назвал масштабные санкции против России альтернативой третьей мировой войне.
Российское руководство заявляло, что готово к западным санкциям и разрабатывает ответные меры.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Глава украинского государства Владимир Зеленский не раз призывал Запад активнее выступить на стороне Украины, однако в Соединенных Штатах подчеркнули, что не собираются вмешиваться в конфликт.