У вооруженного охранника пятого президента Украины Петра Порошенко выпал магазин из автомата прямо в эфире британского телеканала Sky News. Инцидент произошел 26 февраля

Британские журналисты делали включение из Киева и взяли интервью у Порошенко, позади которого стояло несколько вооруженных человек в камуфляже. В какой-то момент у одного из них из автомата выпал магазин.

Ранее Порошенко продемонстрировал американским журналистам свой автомат Калашникова.

Тимошенко вооружилась автоматом Калашникова © Тимошенко/Фейсбук Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Украинские власти приняли решение раздать оружие бойцам территориальной обороны. В соцсетях гуляют видео, на которых автоматы раздают людям без предъявления ими соответствующих документов.