Украина может создать свои баллистические комплексы, которы смогут угрожать территории Российской Федерации. Такое заявление 26 февраля сделал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев live»

По словам Рогозина, на Украине есть легендарные предприятие «Южмашзавод» и конструкторское бюро «Южное». МИД РФ: Раздача украинцам оружия - «это конец» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал он.

Для украинцев, отметил Рогозин, не составит труда увеличить дальность поражения оперативного зенитно-ракетного комплекса «Гром», что создаст реальную угрозу для России «аж до Урала».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.