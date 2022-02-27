По словам Рогозина, на Украине есть легендарные предприятие «Южмашзавод» и конструкторское бюро «Южное».
«Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал он.
Для украинцев, отметил Рогозин, не составит труда увеличить дальность поражения оперативного зенитно-ракетного комплекса «Гром», что создаст реальную угрозу для России «аж до Урала».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.