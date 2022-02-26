Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Об этом он сообщил 26 февраля на своей странице в Facebook

Игорь Юшков: какие-то украинские ЛЭП и электростанции будут уничтожены © РИА Новости, Нина Зотина

Как написал Галущенко на своей странице в Facebook, "сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергетической сети" России.

В декабре 2021 года "Укрэнерго" сообщало, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.