Ранее Киев заявлял, что с 24 по 26 февраля в тестовом режиме проверит работу энергосистемы Украины в изолированном режиме без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.
Как написал Галущенко на своей странице в Facebook, "сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергетической сети" России.
В декабре 2021 года "Укрэнерго" сообщало, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, которое подтвердило возможность синхронизации объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.