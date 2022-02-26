В городе Ровеньки в Луганской Народной Республике произошел взрыв на нефтебазе и начался пожар, сообщил 26 февраля РИА Новости представитель властей ЛНР

"Возможная ракетная атака по нефтебазе. Экстренные службы выехали на место ЧП, причины устанавливаются", — сказал он.

Очевидцы сообщают о втором взрыве, но пока информация не подтверждена официально.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.