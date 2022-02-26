Российские военные накануне приостанавливали ход специальной операции после заявлений Киева о готовности к переговорам. Об этом заявил на брифинге 26 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

«После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — сказал военный представитель.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Со своей стороны, народные милиции ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время их территории продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.