Глава ДНР Денис Пушилин призвал руководителей местных администраций освобождаемых сёл и городов республики в полной мере выполнять свои обязанности и обеспечивать жизнедеятельность своих территорий. Об этом он заявил в опубликованном в своём Telegram-канале 26 февраля обращении

«Самая главная задача, стоящая перед вами, — обеспечить жизнедеятельность вверенных территорий. Все службы должны работать в штатном режиме, сотрудники в полной мере выполнять свои функциональные обязанности. Всем вам будет сохранена зарплата и социальные гарантии», — отметил глава ДНР.

Как только освобождается насёленный пункт в ДНР, его руководству нужно представить доклад для определения первоочередных задач и объёма необходимой помощи, добавил Пушилин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что части республики взяли под контроль населённые пункты Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги.