«Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили"», — заявил он.

МИД ЛНР: Киеву для переговоров нужно сдерживать националистов
МИД ЛНР: Киеву для переговоров нужно сдерживать националистов
© РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
По словам военного представителя, такие автомобили имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами.

Он добавил, что подобные машины используют международные террористы в Сирии.

К националистическим формированиям на Украине относятся такие отряды, как некоторые батальоны территориальной оброны ВСУ,  24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Айдар» и отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов».