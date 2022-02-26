«Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили"», — заявил он.
По словам военного представителя, такие автомобили имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами.
Он добавил, что подобные машины используют международные террористы в Сирии.
К националистическим формированиям на Украине относятся такие отряды, как некоторые батальоны территориальной оброны ВСУ, 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Айдар» и отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов».