Украинские националисты используют методы ведения боевых действий, аналогичных тактике террористов в Сирии. Об этом сообщил на брифинге 26 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

Украина.ру на Youtube США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков