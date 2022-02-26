Украинские военные катера атаковали корабли Черноморского флота, эвакуировавшие с острова Змеиный капитулировавших украинских пограничников. Об этом сообщил журналистом 26 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота», — рассказал Конашенков.

Сдавшихся на Змеином украинских пограничников доставили в Севастополь - видео © commons.wikimedia.org, Фотонак

Никто из сдавшихся украинских военных при этом не пострадал, заявил военный представитель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все украинские пограничники на Змеином отказались сдаваться и «героически погибли» под российским огнём.