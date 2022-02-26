«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота», — рассказал Конашенков.
В результате морского боя были уничтожены шесть украинских катеров.
Никто из сдавшихся украинских военных при этом не пострадал, заявил военный представитель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все украинские пограничники на Змеином отказались сдаваться и «героически погибли» под российским огнём.