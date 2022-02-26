К настоящему времени более 150 тысяч человек покинули Украину; беженцы направляются, в основном, в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

«Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них (направилась) в Польшу, а многие — в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны. Перемещение населения на Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи», — написал Гранди 26 февраля в своём Twitter

Ранее украинские и западные СМИ сообщали о пробках на дорогах, ведущих к пунктам пропуска на украинско-польской границе, и многочасовых очередях желающих выехать из Украины.