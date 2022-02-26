Посольство России в Турции не получало уведомлений по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей. При этом Зеленский опубликовал в субботу заявление с благодарностью президенту Турции Тайипу Эрдогану за запрет прохода кораблей РФ через проливы в Турции

Благодарность есть, однако подтверждения нет и сам Зеленский не указал, принято ли такое решение турецкой стороной или речь идет о намерении.

Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу. Симметричный ответ: Россия закрыла небо для авиакомпаний Польши, Болгарии и Чехии © РИА Новости, Пивов / Перейти в фотобанк



"Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", — сказали РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.