Россия ограничивает полеты по территории своей страны авиакомпаниям Болгарии, Польши и Чехии. В Росавиации сообщают, что такое решение принято в связи с недружественными запретами авиавластей этих государств на полеты российских воздушных судов. Подробности 26 февраля опубликовали РИА Новости

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины объяснили отказ от переговоров с Москвой © Открытые источники

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — подчеркнули в Росавиации.

В субботу, 26 февраля, стало известно, что Польша, Болгария и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со спец операцией РФ по демилитаризации Украины.

Отдельные российские авиакомпании уже отреагировали на сообщение. В частности, в S7 заявили, что прорабатывают маршруты облета закрытых воздушных пространств.