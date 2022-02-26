«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что полеты из данных стран теперь могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — подчеркнули в Росавиации.
В субботу, 26 февраля, стало известно, что Польша, Болгария и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со спец операцией РФ по демилитаризации Украины.
Отдельные российские авиакомпании уже отреагировали на сообщение. В частности, в S7 заявили, что прорабатывают маршруты облета закрытых воздушных пространств.