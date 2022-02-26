Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров, поэтому Кремль принял соответствующее решение. Об этом 26 февраля сообщает RT

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Верховный главнокомандующий — президент России — отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск.

ВСУ продолжает убивать: в Донбассе есть пострадавшие, в том числе журналисты © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Москвой нейтральный статус своей страны и гарантии невступления в НАТО. В Кремле на это отреагировали как на «движение в сторону позитива» и предложили тут же выслать переговорную группу в Минск.

Однако после этого президент Украины начал торговаться, заявляя, что место разговора его не устраивает, а позже и вовсе стал записывать новые видеообращения к украинцам с призывом защищать свою страну с оружием в руках.

Кстати, глава МИД РФ Сергей Лавров почти сразу после слов Зеленского о нейтральном статусе обвинил Зеленского во лжи, заявив, что он не собирается ни о чем договариваться и сам упустил все возможности переговоров по безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.