Ремонтные службы закрепляют строительными лесами 22 и 23 этажи высотного здания, пострадавшего утром от вероятного попадания ракеты. По счастью, происшествие не привело к человеческим жертвам. Об этом говорится в репортаже американского канала CNN из Киева, опубликованном 26 февраля

Главный международный корреспондент телеканала Кларисса Уорд посетила место происшествия, которое находится совсем рядом с одним из столичных аэропортов, говорится в статье.

«Мы получаем известия от украинских властей, что шесть человек ранены», — указала корреспондент.

Донбасс, обстрел по расписанию. ВСУ с утра выпустили по ДНР более 20 тяжелых мин © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Украинские власти говорят, что это работа российской ракеты. А россияне говорят… что, по их мнению, на самом деле это была украинская ракета ПВО, которая каким-то образом сработала неправильно и в итоге попала в этот многоквартирный дом», — сообщает Уорд.

Кто бы ни был ответственным за инцидент, такие вещи происходят, когда военные действия происходят в таком крупном мегаполисе, как Киев, говорится в репортаже.