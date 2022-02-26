Главный международный корреспондент телеканала Кларисса Уорд посетила место происшествия, которое находится совсем рядом с одним из столичных аэропортов, говорится в статье.
«Мы получаем известия от украинских властей, что шесть человек ранены», — указала корреспондент.
В репортаже приводятся различные версии случившегося.
«Украинские власти говорят, что это работа российской ракеты. А россияне говорят… что, по их мнению, на самом деле это была украинская ракета ПВО, которая каким-то образом сработала неправильно и в итоге попала в этот многоквартирный дом», — сообщает Уорд.
Кто бы ни был ответственным за инцидент, такие вещи происходят, когда военные действия происходят в таком крупном мегаполисе, как Киев, говорится в репортаже.