«Более 60 раз были осуществлены обстрелы нашей территории со стороны вооруженных сил Украины, пострадали школы, детские сады, пострадали иные объекты инфраструктуры, то есть обстрелы продолжаются.
Вооруженные формирования Украины огрызаются, в основном, это, конечно же, националистические батальоны, [они] очень хорошо вооружены, как отмечают наши военнослужащие. И они, очевидно, в состоянии агонии ведут прицельный огонь по населенным пунктам и мирным городам», — сказал Пасечник.
В числе населенных пунктов, по которым в настоящее время бьют ВСУ, Александровка. Ее украинская армия обстреляла из минометов. Обстреливаются также Зайцево и Горловка. Только за последние сутки, судя по данным из отчетов СЦКК ЛНР и СЦКК ДНР в республиках погибли 7 человек.
Кроме того, СМИ опубликовали информацию о том, что под обстрел у города Счастье попали журналисты «Известий».
«Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте», — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.