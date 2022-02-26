Украинские войска продолжают вести огонь по населенным пунктам и мирным городам Донбасса, такое заявление 26 февраля сделал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает агентство РИА Новости

«Более 60 раз были осуществлены обстрелы нашей территории со стороны вооруженных сил Украины, пострадали школы, детские сады, пострадали иные объекты инфраструктуры, то есть обстрелы продолжаются.

Вооруженные формирования Украины огрызаются, в основном, это, конечно же, националистические батальоны, [они] очень хорошо вооружены, как отмечают наши военнослужащие. И они, очевидно, в состоянии агонии ведут прицельный огонь по населенным пунктам и мирным городам», — сказал Пасечник.

ФСБ: националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку спастись в России © president.gov.ua

Кроме того, СМИ опубликовали информацию о том, что под обстрел у города Счастье попали журналисты «Известий».

«Журналисты "Известий" попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.