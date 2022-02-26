«Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто — не получится», — написало агентство.
Теперь доступ к сайту Sputnik возможен по следующим адресам:
- ru.md.sputniknews.com
- md.sputniknews.com
- ro.md.sputniknews.com.
На связи также остается Telegram-канал агентства.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел в республике режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за «ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии».
Кроме того, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию, расходящуюся с официально признанным в республике.
Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Что и было сделано в отношении Sputnik: утром 26 февраля стало известно, что редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей о прекращении работы сайта агентства с 7 марта.