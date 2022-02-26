Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила 26 февраля редакция агентства. Ранее стало известно, что сотрудники получили уведомление властей республики о блокировке их сайта

«Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто — не получится», — написало агентство.

Теперь доступ к сайту Sputnik возможен по следующим адресам:

ru.md.sputniknews.com

md.sputniknews.com

ro.md.sputniknews.com.

На связи также остается Telegram-канал агентства.

Крупнейшие российские СМИ подверглись DDoS-атакам © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кроме того, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию, расходящуюся с официально признанным в республике.

Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Что и было сделано в отношении Sputnik: утром 26 февраля стало известно, что редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей о прекращении работы сайта агентства с 7 марта.