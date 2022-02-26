Спецборт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами ГД РФ не пустили в свое воздушное пространство Швеция и Финляндия. Все подробности случившегося опубликовало агентство РИА Новости

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Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем. Преодолев Атлантику, должен был пролететь над Стокгольмом и Хельсинки, однако курс был изменен уже в полете.

Изначально планировалось, что самолет прибудет в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по Москве, однако приземлился он в 18:15. Два члена российской делегации пояснили, что «Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее».

Между тем, Ни Швеция, ни Финляндия пока не объявляли о закрытии своего воздушного пространства для российских авиалиний. А вот Польша, Болгария, Чехия, Латвия и Эстония уже это сделали.