По информации журналистов, самолет специального летного отряда «Россия» с Володиным и депутатами на борту следовал из Южной Америки, так как пассажиры борта были с официальным визитом на Кубе и в Никарагуа.
Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем. Преодолев Атлантику, должен был пролететь над Стокгольмом и Хельсинки, однако курс был изменен уже в полете.
Изначально планировалось, что самолет прибудет в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по Москве, однако приземлился он в 18:15. Два члена российской делегации пояснили, что «Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее».
Между тем, Ни Швеция, ни Финляндия пока не объявляли о закрытии своего воздушного пространства для российских авиалиний. А вот Польша, Болгария, Чехия, Латвия и Эстония уже это сделали.