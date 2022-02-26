В Министерстве обороны Российской Федерации призвали проверять информацию, касающуюся проведения спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, так как в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях много выдумок и фейков. Об этом 26 февраля пишут РИА Новости

«По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач констатируем нарастание количества истеричных фейков», — говорится в сообщении ведомства.

ЭКСКЛЮЗИВ: Украина мстит Донбассу. Что в результате? © Скриншот/Украина.ру Владимира Зеленского о том, что все защитники острова Змеиный отказались сдаваться и «героически погибли» под российским огнем.

В Минобороны РФ эту информацию опровергли и даже показали видео, как украинским бойцам выдают сухпайки и готовят в дорогу домой, к семьям.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.