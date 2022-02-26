В Ростовской области произошла стрельба со стороны Украины и падение на территорию РФ трех 120-мм мин. Об этом 26 февраля пишет RT со ссылкой на Федеральную службу безопасности

«26 февраля Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенном пункте Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-мм мин», — говорится в сообщении.

Бегство Зеленского, бойцы Яроша в Киеве, хаос в Одессе. Хроника событий на Украине на 14.00 © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

В пятницу, 25 февраля, Следственный комитет РФ зафиксировал и другие случаи попадания снарядов на территорию Ростовской области. Сообщается, что за прошедшие сутки их было не менее 14-ти. Возбуждены уголовные дела.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.