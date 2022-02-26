СМИ сообщают, что французские ВМС задержали в проливе Ла-Манш российское грузовое судно, перевозившее автомобили в Санкт-Петербург. Посольство РФ во Франции подтвердило информацию о задержании, сообщает 26 февраля «Коммерсант»

ЭКСКЛЮЗИВ: Украина мстит Донбассу. Что в результате? © Скриншот/Украина.ру

Мотив задержания в морской префектуре Франции объяснили подозрением, что судно может принадлежать компании, попавшей под действие санкций Евросоюза.

Известно, что посольство РФ во Франции уже связалось с французскими властями для выяснения всей обстоятельств случившегося. Между тем, французская радиостанция France bleu опубликовала следующую информацию.

«По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах», — было сказано в сообщении радио.

Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию В Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.