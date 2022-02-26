Судно Baltic Leader под российским флагом направлялось из французского города Руа в Санкт-Петербург. В настоящее время, по данным СМИ корабль находится в Булонь-сюр-Мер.
Мотив задержания в морской префектуре Франции объяснили подозрением, что судно может принадлежать компании, попавшей под действие санкций Евросоюза.
Известно, что посольство РФ во Франции уже связалось с французскими властями для выяснения всей обстоятельств случившегося. Между тем, французская радиостанция France bleu опубликовала следующую информацию.
«По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах», — было сказано в сообщении радио.
Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию В Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.
Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.