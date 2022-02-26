«Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ», — говорится в сообщении.
Буквально парой часов ранее полеты российским авикомпаниям запретили Польша, Болгария и Чехия, о чем и уведомили представителей гражданской авиации РФ.
Отдельные российские авиакомпании уже отреагировали на сообщение. В частности, в S7 заявили, что прорабатывают маршруты облета закрытых воздушных пространств.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.