Две европейские страны, а именно Латвия и Эстония, закрывают для российских авиакомпаний свое воздушное пространство. Об этом 26 февраля сообщает агентство РИА Новости

«Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ», — говорится в сообщении.

Володин: Зеленский покинул Киев © скриншот видео

Отдельные российские авиакомпании уже отреагировали на сообщение. В частности, в S7 заявили, что прорабатывают маршруты облета закрытых воздушных пространств.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.