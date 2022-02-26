Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов. Такую информацию опубликовал 26 февраля в своём Telegram Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

Зеленский записал очередное обращение, пожелав всем доброго утра © Скриншот/Украина.ру

«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал российский политик.

По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главной государства в Киеве, но их пригласили во Львов. Володин утверждает, что Зеленский находится там под охраной неонацистов.