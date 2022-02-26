Володин утверждает, что Зеленский покинул Киев накануне, а видео, которые он публикует в соцсетях, были записаны заранее.
«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал российский политик.
По его словам, такая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главной государства в Киеве, но их пригласили во Львов. Володин утверждает, что Зеленский находится там под охраной неонацистов.