Украинские националисты обстреляли жилые кварталы Старобельска из реактивных систем залпового огня «Град», есть жертвы. Об этом сообщило 26 февраля Министерство обороны России

«В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — говорится в заявлении ведомства.

ВСУ 61 раз за сутки обстреляли ДНР, в том числе 38 гражданских объектов © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Город Старобельск расположен к северу-западу от Луганска. Ранее он контролировался ВСУ. Сообщалось, что 25 февраля украинские войска были выведены из города.