«В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны заявило о наличии достоверных данных, указывающих на грядущие похожие провокации в Краматорске и Славянске.
В министерстве подчеркнули, что российская армия ударов по городам и населенным пунктам не наносит и принимает все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Город Старобельск расположен к северу-западу от Луганска. Ранее он контролировался ВСУ. Сообщалось, что 25 февраля украинские войска были выведены из города.