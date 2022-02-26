Так, согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа из России на 25 февраля составляют 109,5 миллиона кубометров, и это самый высокий показатель за год. На 26 февраля — 108,1 миллиона кубометров.
Напомним, максимальный объем поставок в рамках контрактных обязательств составляет 109 миллионов кубометров.
Большинство экспертов склоняется к тому, что рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.