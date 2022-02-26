Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему - у максимального уровня. Об этом 26 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные операторов ГТС

Зеленский собрался спасаться за счет жизней украинцев © president.gov.ua Напомним, максимальный объем поставок в рамках контрактных обязательств составляет 109 миллионов кубометров. Большинство экспертов склоняется к тому, что рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.