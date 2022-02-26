Кабинет министров Чехии принял решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллионов долларов). Об этом сообщила глава ведомства Яна Чернохова, передает агентство РИА Новости

«Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним на общую сумму 188 миллионов крон. Решение об этом в субботу приняло правительство республики», — сказала она, уточнив, что доставка будет организована чешской стороной.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.