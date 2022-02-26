«Чехия направит на Украину автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним на общую сумму 188 миллионов крон. Решение об этом в субботу приняло правительство республики», — сказала она, уточнив, что доставка будет организована чешской стороной.
Ранее военную поддержку Киеву оказали Польша и Дания: из Варшавы на Украину прибыла колонна с боеприпасами, а Копенгаген обещал в скором времени отправить бронежилеты и аптечки.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.