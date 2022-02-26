Спецоперация РФ по защите Донбасса будет проведена в полном объеме, а «эти чудесные запреты» ничего не изменят. Такое заявление 26 февраля сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, об этом он написал у себя в «ВКонтакте», передают РИА Новости

«Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объеме", — написал Медведев.

«Настал решающий момент». Хроника событий на Украине на 12.00 © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владимир Путин, «ни больше и ни меньше». Кроме того, Медведев прокомментировал приостановление членства России в Совете Европы.

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — приводят слова зампредседателя Совбеза РИА Новости.

Также Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений со странами, которые их ввели.

«Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», — цитируют РИА Новости высказывание Медведева.

Утром 24 февраля по указу президента Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.