Более 47 тысяч жителей Украины въехали в Польшу за минувшие сутки, что существенно превосходит зарегистрированное количество въехавших в страну днём ранее. Об этом 26 февраля сообщает Пограничная стража Польши

«Вчера, 25 февраля, сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной в общей сложности 58,3 тысячи путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тысячи человек», — говорится в сообщении службы.

Названо число беженцев из Донбасса, прибывших в РФ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ранее украинские и западные СМИ сообщали о пробках на дорогах, ведущих к пунктам пропуска на украинско-польской границе, и многочасовых очередях желающих выехать из Украины.

Кроме того, как сообщает американская газета The New York Times, 26 тысяч украинцев выехало в Молдавию и 10 тысяч в Румынию.