«Вчера, 25 февраля, сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной в общей сложности 58,3 тысячи путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тысячи человек», — говорится в сообщении службы.
По информации Пограничной стражи, днём ранее (24 февраля) в Польшу въехало 29 тысяч граждан Украины.
Ранее украинские и западные СМИ сообщали о пробках на дорогах, ведущих к пунктам пропуска на украинско-польской границе, и многочасовых очередях желающих выехать из Украины.
Кроме того, как сообщает американская газета The New York Times, 26 тысяч украинцев выехало в Молдавию и 10 тысяч в Румынию.