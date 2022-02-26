Вслед за Польшей военную помощь Киеву решила оказать и Дания, правда в отличие от Варшавы эта страна направила на Украину не вооружение, а аптечки и бронежилеты. Об этом 26 февраля сообщают РИА Новости

На Украину пришла партия с оружием из Польши © AP, Vadim Ghirda

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что помощь Варшавы в виде колонны с боеприпасами уже пришла на территорию Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.