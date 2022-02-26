Президент Украины Владимир Зеленский написал в своих соцсетях, что начал субботнее утро с телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном

«Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном», — написал Зеленский в Twitter.

"Настал решающий момент": Зеленский попросился в ЕС © president.gov.ua

Между тем, тот же Макрон заявил, что. По его мнению, украинский кризис продлится еще долго, к чему и призвал готовиться своих граждан.

«Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал президент Франци.

Кстати, ранее Зеленский опубликовал несколько видеообращений, в одном из них он даже заявил, что готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе Украины. В Кремле на это отреагировали предложением тут же выслать переговорную группу в Минск, однако после этого президент Украины начал торговаться, заявляя, что место разговора его не устраивает.