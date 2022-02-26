Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта. Такую информацию сотрудники издания озвучили коллегам из РИА Новостей 26 февраля

«Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о прекращении работы сайта агентства с 7 марта», — говорится в сообщении.

СМИ: Польша, Болгария и Чехия запретили полеты российским авиакомпаниям © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Владимира Путина Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это страны Запада инициировали новый пакет санкций против Москвы.

Ограничения затронули ряд крупнейших российских банков и сектора экономики страны, ограничительные меры были введены против первых лиц государства, часть европейских стран закрыла для РФ свое воздушное пространство, а представители соцсетей и крупных интернет-площадок заявили, что ограничат Россию в использовании своих продуктов.