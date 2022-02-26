«Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления… На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — сказал Басурин.
В то же время пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о том, что Народная милиция республики установила контроль над поселком «станица Луанская» и над одноименным контрольным пунктом въезда-выезда.
«Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ "Станица Луганская" и почти весь поселок», — сказал Филипоненко.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.