Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений Донецкой народной республики. Об этом 26 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина

«Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своем пути активного сопротивления… На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — сказал Басурин.

Конашенков: уничтожено более 800 военных объектов Украины © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Иван Филипоненко сообщил о том, что Народная милиция республики установила контроль над поселком «станица Луанская» и над одноименным контрольным пунктом въезда-выезда.

«Силами НМ ЛНР были освобождены КПВВ "Станица Луганская" и почти весь поселок», — сказал Филипоненко.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.