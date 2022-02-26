За последние дни зафиксировано почти 6 сотен обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск, из них более 80% были с применением тяжелого вооружения. Об этом 26 февраля сообщают РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

«За прошедшие 9 дней представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 595 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), из которых более 80% с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм)», — говорится в сообщении.

Конашенков: уничтожено более 800 военных объектов Украины © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.