Российские Вооруженные силы уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова процитировали 26 февраля РИА Новости

«Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины», — сказал он.

Минобороны РФ: российские военные установили полный контроль над Мелитополем © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.