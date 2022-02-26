Российские военные установили полный контроль над украинским городом Мелитополь. Об этом 26 февраля пишут РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова

«Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов», — сказал он.

На Украину пришла партия с оружием из Польши © AP, Vadim Ghirda Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.