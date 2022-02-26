Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические батальоны подрывают мосты на Украине. Об этом 26 февраля пишет RT

«Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — сказал он.

Зеленский пытался улыбаться и рассказал о своем оружии. Появилось короткое видео от президента Украины © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Еще раз подчеркну, что огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре», — отметил Конашенков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.