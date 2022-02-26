«Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки», — сказал он.
Также он прокомментировал ход спецоперации РФ, уточнив, что ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.
«Еще раз подчеркну, что огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре», — отметил Конашенков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.