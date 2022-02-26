Москва заблокировала в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН) резолюцию, осуждающую операцию по демилитаризации Украины

Постоянный представитель России Василий Небензя объяснил, что проект документа был «антироссийским и антиукраинским». «Почему антиукраинского [содержания] — потому что этот документ вне всякого сомнения противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже, как минимум восемь лет. Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект», — объяснил дипломат. Его слова приводят РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины.