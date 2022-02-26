Вооруженные силы Украины больше 6-ти десятков раз за сутки обстреляли территорию ДНР, в том числе гражданские объекты. Об этом 26 февраля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК

«Представительство ДНР В СЦКК сообщает о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск за сутки. Атакам украинских войск за сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств», — говорится в сообщении.

На Украину пришла партия с оружием из Польши © AP, Vadim Ghirda Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ.